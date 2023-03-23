美國聯準會最新公布升息1碼、利率升至5％，維持現行縮表計畫，國泰世華銀行從利率點陣圖來看，5月還有1碼的升息空間，但若金融情勢較目前惡化，5月也可能暫停升息，最快要到2024年才有降息的空間。

聯準會的會後政策聲明中透露，已將「持續升息」的字眼刪除，顯示已經開始考慮暫停升息的可能。

台灣央行將召開理監事會，是否跟進要升息？國泰世華表示，核心通膨將是觀察重點，由於電價上調、通膨壓力大，加上景氣燈號持續亮藍燈、出口又處於衰退風險，預估央行對升息態度轉為保守，政策利率維持不變的機率較大，

對於美國後續經濟走勢，國泰世華表示，美國經濟增速進一步滑落的空間仍大，金融情勢又處於不確定性，但要看到極高物價、深度衰退的停滯性通膨，可能性不高，但緩經濟及偏高物價情勢仍難避免。

債市方面，美國通膨持續滑落，升息步伐可望來到9局下半，整體而言，總經面有利公債殖利率偏下趨勢，但信用利差有上升可能，後續仍宜挑選信用品質較佳者為先；股市方面，美股大盤評價雖將較2022年修復，但縮表仍會限縮評價回升幅度，故指數大區間「橫盤打底」格局依舊；匯市方面，聯準會於FOMC偏鴿的發言後，基本面支持美元趨勢偏貶。