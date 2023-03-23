蔣萬安就任台北市長即將滿3個月，他上任以來積極提出幼托、交通、公辦都更等政策，最新民調顯示，其施政滿意度超過40％，且以住在台北市為榮者逾60％，較上次進行「市民光榮感」調查時（前市長柯文哲第2任期的第2年）回升。

《TVBS》今（23）日公布的最新民調顯示，有41％民眾滿意蔣萬安的施政、不滿意者僅占16％，然而也有42％未表示意見。

經交叉分析後發現，50到59歲民眾對蔣萬安的施政滿意度最高，有45%左右，而20到29歲、30到39歲及60歲以上等年齡段，對蔣的滿意度也都有4成以上；對蔣滿意度較低的區段是在40到49歲，滿意度為33%、不滿意度則是21%。

從地區來看，蔣萬安在松山信義區的滿意度表現最好、高達47%，其次為士林北投區的44%，中正萬華、大安文山及內湖南港區皆為42%，中山大同區滿意度較低、只有27%、不滿意則達到24%。

而國民黨認同者方面，對蔣萬安的滿意度達到76%，只有5%不滿意；民進黨支持者對蔣的滿意度為17%，不滿意有40%，還有44%未表示意見；中立選民則有34％滿意蔣的施政，僅14%不滿意。

另在市民光榮感部分，64%台北市民以住在台北市為榮，相較柯文哲連任後的第2年，回升了5個百分點；不會以住在台北為榮的民眾為13%，與上次調查相比，減少4個百分點；而24%的受訪者對此未表示意見。

該調查是TVBS民意調查中心於112年3月21日至22日晚間18：30至22：30進行的調查，共接觸1,058位20歲以上台北市民，其中拒訪為71位，拒訪率為6.7%，最後成功訪問有效樣本987位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。