張菲（左）今現身力挺好友沈文程（中）開唱。（尤嬿妮攝）

沈文程出道40年唱紅無數經典歌，今（23日）舉辦記者會，宣布將於5月13日舉辦人生第一場大型演唱會，許久不見的天王好友張菲（菲哥）特別現身力挺，展現十足義氣；張菲久未與媒體見面，現場媒體搶著拍照閃光不斷，菲哥不僅外貌沒什麼改變，昔日幽默談吐依舊，一出場看到攝影記者們不斷高喊「這邊」要求他看鏡頭，菲哥開玩笑「現在的記者好像比較兇悍」，隨後謙虛表示：「今天真難得參與一位巨星，來到現場沾他一點光。」

沈文程早在1982年出道，沈文程即以〈心事誰人知〉一夜成名，卻在出道滿40年後才圓夢開唱，幽默的他打趣說：「終於破處了。」演唱會名稱「國際沈文程日 五月十三彼下暗」，源自於他的作品〈五月十一彼下埔〉，為配合粉絲攜家帶眷，他必須辦在週休，所以才挪移5月13日舉辦，也順勢把「彼下埔」改成更著時的「彼下暗」，象徵此時此刻沈文程正全心全意地唱歌給你聽。