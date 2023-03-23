一艘運載化肥的俄羅斯貨船在芬蘭科特卡港被扣留，這也是芬蘭港口首次以涉嫌違反歐盟制裁為由扣留俄羅斯貨船。

芬蘭當地媒體22日率先爆出這艘名為「Swem」號的貨船，被扣留在科特卡港。芬蘭外交部負責制裁工作的官員沙里瓦納（Pia Sarivaara）表示，「在與有關部門的合作下，我們發現貨物中的化肥，可能是歐盟制裁名單上的某個人。根據歐盟規定，這些資產一旦發現必須被凍結。」

俄羅斯塔斯社援引相關分析指稱，芬蘭也有可能最終允許貨船離開，但放行條件尚不清楚。據該官員說法，如果該船前往第三國，並且其運輸的貨物是用於食品糧食生產，那麼船隻將被允許離開芬蘭水域。

報導援引科特卡港首席執行官納斯基（Kimmo Naski）的話說，這是芬蘭首次有貨船因涉嫌違反歐盟制裁措施而被扣留貨船。根據非官方數據，船上可能有多達2萬噸化肥。這批化肥的價值可能在1000萬到1200萬歐元之間。