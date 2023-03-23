小朋友近距離觀察狐獴。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

壽山動物園重新開園後，高雄市12歲以下小朋友免費，而為慶祝兒童節，再開放全國12歲以下兒童4月1日至4月5日也可免費入園，園方今再宣布每日現場再加碼販售1000張門票，讓更多家長更帶著孩子到動物園享受親子時光。

壽山動物園於兒童節連假門票早已秒殺完售，為了迎接兒童節，讓更多孩子們同樂，園方特別加碼在兒童節5天連假期間每日加賣現場票1000張，上下午各500張，讓連假出遊的大小朋友都能開心入園。

另外，更邀來多次入圍義大利波隆那插畫展的吳欣芷及以多元媒材創作著稱的ZOOLALA美術客，分別於4月3日及4月4日上午帶領小朋友進行「萬獸圖」繪畫創作坊，透過引導觀察，與小朋友一起在園區紀錄動物姿態、環境人物及植物景緻，再協助小朋友將喜歡的動植物等元素轉換成拼貼、色塊塗鴉、線條繪製等呈現於萬獸圖底紙上；藉由參與式藝術創作拉近小朋友與大自然距離。

另外，每日也將限量提供1000張圖紙供遊客領取，可自行攜帶畫筆及畫板，彩繪自己的動物世界；觀光局長高閔琳補充，4月1日將有一台乘載許多兒童繪本的行動書車進駐園區；下午3點，則邀請說故事媽媽進行動物繪本分享；深受大小朋友喜愛的「ZOOCOOL故事屋」也會於4月2日至5日每日下午3點在親水廣場，透過生動有趣的主題故事，以沉浸式的互動體驗，激發孩子們無限想像的空間。