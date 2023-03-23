香港電影《毒舌大狀》由香港票房天王黃子華領軍演出，以毒舌律師靠著三寸不爛之舌打擊權貴的痛快題材，在香港創下奇蹟票房紀錄。電影取材自香港多個真實案件，黃子華更挑戰福建話，但練了他才發現非困難，「和廣東話差太多了，我都以為自己在講外星話了。」

黃子華在電影中除面對超長的法庭台詞之外，他更挑戰了一段1分鐘的福建話，而且必需自己對著電話狂講1分鐘，導演吳煒倫透露這是黃子華的提議，為了這段演出苦練許久。黃子華則笑說本來是想更深刻的詮飾角色，但自己挖了坑，讓他陷入痛苦的發音地獄，「因為角色要為小老百姓打官司，我想用福建話表達會更貼切，沒想到卻有種付出得不到回報的感受。」

黃子華在練習時，才發現福建話題廣東話相差極大，「我光是要講出一段台詞，就要花很長的時間練習，福建話對我而言就像在講外星語一般，我已經盡力說得準確了，希望觀眾都能聽得懂。」吳煒倫也很佩服他自我挑戰的精神，「黃子華每天的演出都給我很大的驚喜，尤其是他在現場演出的爆發力，真的讓人難忘。」