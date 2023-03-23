國民黨2024立委提名將回歸中央提名委員會，其成員包含三位副主席夏立言、黃敏惠、連勝文、秘書長黃健庭、黨團總召曾銘宗以及14位縣市長。對此，北市議員鍾沛君認為，此舉代表著「重返執政，齊步向前」。

國民黨主席朱立倫昨(22)日在中常會中宣布，中央提名委員會由他擔任召集人，成員包括黃敏惠、連勝文、夏立言等人以及新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕等14位縣市首長。

對此，鍾沛君今(23)日在臉書指出，中央提名委員會廣納14位國民黨執政縣市首長加入，「在我看來，就是『重返執政，齊步向前』」。鍾沛君強調，中央提名委員會納入縣市首長，他們都代表著最新的民意，因為幾個月前，民眾剛選擇他們所代表的價值，願意與他們同行。

鍾沛君說這批縣市首長們，是國民黨此時最能理解並回應選民期待的人，鍾也感謝朱主席從善如流，讓提名回歸機制，並且找對的人們來為黨舉才，為國舉才。