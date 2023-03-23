花蓮上騰工商飛機修護科是東部罕見特色科系，替國內航太產業培養無數人才。（上騰工商提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮上騰工商飛機修護科是東部罕見特色科系，替國內航太產業培養無數人才，去年3位畢業生順利錄取航空公司飛機修護部門儲備人才，校方今年再傳捷報，6名學生參加飛機維修公司人才招募，經各項嚴格甄選程序，擊敗西部飛修名校，錄取產學合作實習生，其中，黃仕杰更以第一名之姿，踏進夢寐以求的航空修護產業。

上騰工商飛機修護科3年級學生黃仕杰、朱景薇、廖育頡、陳傑、陸竟亦、古凱翔等6人，經3年飛機修護相關知能洗禮，畢業前夕參加臺灣飛機維修公司人才招募，經專業英文、飛修實作及面談等甄選程序後，擊敗新興、大興等飛修名校的學生，順利錄取該公司產學合作實習生，捷報傳回校內，令師生振奮不已。

其中，以第一名之姿錄取產學合作實習生的黃仕杰，得知自己的成績後，難掩激動地的表示「皇天不負苦心人！」並感謝學校提供機會，不僅讓他們不用等到科大畢業才能接觸飛修產業，甚至可以馬上應用所學，自食己力的完成大學學業。

飛修科主任鄭光超曾任空軍第五聯隊後勤科長，相當了解飛修產業對航太產業的重要，他說，飛機修護工作攸關生命安全，一點都不能馬虎，惟有透過嚴格的內外修鍊，才有可能成為業界所倚重的維修人才。這次順利進入飛修產業的6位學生，因對自己的未來很有想法，經常利用晚上或寒暑假時間留校訓練，提升專業，其中黃仕杰和張普登還因此在高三下學期順利取得難度頗高的飛機修護乙級證照，值得肯定與嘉許。

上騰工商代理校長游恩郎表示，臺灣飛機維修公司擁有完善培訓機制及優渥福利待遇，是有志從事飛修工作者的進路首選，今天校內有6位準畢業生錄取為產學合作實習生，令人欣慰。另外，上騰工商今年與萬能科技大學合作辦理產學攜手方案，藉此鏈結華航及長榮等國內各大航空公司，讓飛修科的學生可以在空軍志願役和升讀科大中，多了一個務實致用的進路選擇。