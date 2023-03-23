正新集團董事長陳榮華董事長表示，MAXXIS能成為BMW 1系列車款指定新車配套輪胎，代表瑪吉斯輪胎的品質與性能，皆符合BMW 集團嚴格的設定標準。本次BMW 1系列車款使用MAXXIS HP5輪胎，在濕地抓地力和滾動阻力方面均獲得歐盟輪胎標籤最高評級A，證明產品品質與創新的承諾。屢獲國際大獎殊榮的MAXXIS HP5輪胎應用最新技術的複合材料，除可增加行駛里程，同時搭配輪胎花紋設計可降低噪音和振動，實現平衡、舒適與駕馭的乘坐體驗。

瑪吉斯輪胎與BMW集團新車款合作已進入另一個新階段。瑪吉斯輪胎是從2015年開始合作，初期供應備胎給原廠車款BMW Mini Clubman和BMW X1，次年又增加BMW 5、BMW 7、BMW X3和 BMW X4等主要車系。除了在歐洲緊密的合作外，瑪吉斯輪胎也在全球市場提供輪胎服務給BMW集團，包含電動速克達BMW CE04亦是搭配MAXXIS Supermaxx SC輪胎。