台南社大本周日舉辦「草地換物市集」，鼓勵大家以交換取代購買，今年新增為流浪植物找到下一個家。(台南社大提供／曹婷婷台南傳真)

只交換不交易！台南社區大學「草地換物市集」邁入第11年，向來堅持不以金錢交易、以交換作為市集精神，倡議減少過度消費，從源頭降低對掩埋場的依賴，今年增加為「流浪植物找個家」，當天綠屋頂志工準備了手作盆栽與民眾換物，透過交換為流浪植物找到下一個家！

台南社大結合大成國中師生，3月26日下午3點至5點半於大成國中舉辦「草地換物市集及音樂趴」活動，鼓勵大家以交換取代購買，本次市集首度開放社大3樓綠屋頂天空教室，以適合屋頂、陽台空間生長的植物交換為主題，搭配1樓綠能小屋的草地市集，分別規畫植物交換區與舊物交換區，近50個攤位提供民眾交換物品，現場還有社大熱音社表演及修繕及改造教學，歡迎市民一起愛物惜物，讓舊物有機會在別人手中重生。

參加過5次草地換物市集的攤主洪嘉黛說，印象最深的一次換物是換到「一道菜」，對方煮了一道菜跟她換物，這次期待換到的物品指名「會消失的東西」，因不想家裡東西再增加了。

市集規畫人陳冠達表示，初衷源自於電影「第36個故事」，激發社大對「換物」的想像，每個人家裡一定會有放在櫥櫃裡用不到的東西，捨不得丟掉卻又占空間，透過草地換物市集「以物易物」，延續物品生命與再造，每一件物品價值由擁有者及換物者溝通決定，除物品交換外，也可用歌唱、素描等「才藝」或清潔、淨攤等「勞力」交換。

陳冠達表示，今年是社大第11年舉辦草地換物市集，堅持不以金錢交易，以交換作為市集精神，獲得許多固定來設攤的攤主支持，目前申請設攤名額已額滿。

今年增加「流浪植物找個家」主題，源於台南社大一群熱愛植物師生長期蒐集戶外野生如赤道櫻草、蛛絲毛藍耳草、寛葉馬階花、馬拉巴粟等地被或多肉植物，移種到大成國中閒置屋頂，開發出結合太陽能板的綠屋頂天空教室，市集當天開放民眾參觀、換物。

除了換物攤位外，也邀請「台南維修咖啡館」團隊設攤分享小家電維修，民眾可帶著家中故障物品前來免費修理，並倡導「能修就不要丟」，與換物市集共同達成延長物品使用年限、減廢愛地球目標。