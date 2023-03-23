配息不如預期 大城開盤鎖跌停 13:542023/03/23 工商 曾麗芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大城地產（6171）去年稅後純益3.46億元，EPS3.46元，獲利表現亮眼，惟董事會決議配息1元，獲利配發率僅約3成，今（23）日開盤鎖跳空跌停23.50元、股價下挫2.25元，成交量300多張，還有近500張賣單高掛！ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 暫緩開盤新制 今起上路 富時代地產開發阮智偉 危老重建首案瞄準三重 轉型見效 立碁華興均配息 #配息 #大城 #跌停 #開盤 #地產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 動用公積 國泰金拚配息1元 04:102023/03/23 財經要聞 《其他股》匯僑設計擬配息3.7元 今年樂觀以待 10:182023/03/23 財經 房地產財報讚 REITs水漲船高 04:102023/03/21 投資理財 陸港股市22日開高 鋰電池概念走強 11:242023/03/22 財經 自行車三雄去年賺逾一股本 04:102023/03/18 證券．權證 飛捷去年獲利創高 擬配息5.5元 04:102023/03/18 證券．權證 大車隊去年每股賺6元 擬配息5元 23:222023/03/17 財經 國人愛領息 配息基金當紅 04:102023/03/22 投資理財 萬海董事長 陳柏廷最安不忘危的航運掌舵手 04:102023/03/19 專題周報 股息縮水 金融股帶頭重挫 04:102023/03/17 財經要聞 操盤心法－金融危機暫歇，反彈可期但操作宜慎 04:102023/03/18 證券．權證 晶華去年大賺 超額配息9元 04:102023/03/21 產業特刊 《期貨》台指期開盤下跌20點 金電皆承壓 08:582023/03/23 財經 A股三大股指早盤小升 11:462023/03/20 財經 《基金》當快樂領息投資人 掌握3訣竅 10:582023/03/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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