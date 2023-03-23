體操教練李一白（右）。（中華奧會提供）

體操隊在上屆雅加達亞運摘下2金1銀1銅成績，寫下台灣史上最佳成績，今年力拚再創佳績，中華奧會考察團先行來到杭州亞運體操項目的黃龍體育中心體育館，雖然現在器材尚未就定位，但教練李一白也仔細觀察場館空間、熱身動線。

今天上午體操教練李一白實際走訪，雖然現場尚未擺放器材，但他認為場地空間滿大且寬敞，選手可能需要提前適應空間感，「比賽前會安排一個賽台練習，要盡快適應，每個國家選手都是一樣的。」

除了比賽主、副場地外，李一白也向場館負責人詢問相關比賽資訊，如比賽器材廠牌、熱身場地安排在附近學校內，另外，體操場館距離選手村車程約30至45分鐘。

黃龍體育中心體育館也是CBA本季使用的場館之一，總建築面積24489平方公尺，觀眾席8千個，場地空間十分寬大，李一白認為，有了觀眾在觀賽，多少會讓選手感到緊張，但有些選手反而是會很興奮，考驗選手的抗壓力及穩定性。