妯娌之間為了爭家產，竟「下降頭」害對方。命理老師陳冠宇在《命運好好玩》節目中分享案例，一名女子月經不停，就醫檢查婦科都正常，找不到原因，尋求命理專家幫忙，才知道被下降頭。解降後，月經問題順利解決。

陳冠宇指出，看過許多妯娌之間為了害對方而下降頭，最常見的方式是在自家祖先的香爐裡。從前會利用「塑膠三角片」，在上面寫字後，塞進香爐裡，「整個就不平安了」。

陳冠宇說，再嚴重一點，會下降頭在自己的祖墳後面，大多是用衣服。他曾遇過一名女子月經不停，就醫打針會停個3至5天，之後又繼續來，且檢查都正常，找不出原因。

陳冠宇從家宅檢查到祖墳，才發覺是祖墳後面出了問題，挖開看到裡面有件衣服藏在底下，被下降頭。將衣服取出後，女子過了一個多禮拜，月經問題不藥而癒。

陳冠宇呼籲，不要隨便亂下降頭，如果解降的老師武力較高強，下降頭的老師就可能會受傷；解降有很多種方式，建議選擇用溫柔的方式解決，讓當事人平安就好。

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