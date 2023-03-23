必勝客「Hot燒送」不僅大動作將外送餐點換上新裝，更為玩家們獻上只有選購外送餐點才能獲得的《原神》限定好禮。（必勝客提供）

憑藉風火雷水冰草岩多種屬性，且人物多樣又富有獨特個性及故事的手遊《原神》，近期與必勝客展開合作，30日起開啟夢幻聯動「必勝邀約，尋珍之旅」，點購「Hot燒送」指定外送餐點，只要85元起就能獲得多款尋珍之旅限量週邊與遊戲禮包兌換碼，讓玩家在家享用美味比薩、收藏限量週邊，還能暢遊《原神》世界不中斷；而必勝客最具話題性、銷售屢創新高的「一公尺派對巨飽盒」這次也以限量《原神尋珍之旅》聯名紀念盒驚喜回歸，售價不變再送《尋珍之旅珍藏大禮包》含括11項好物。

活動期間，必勝客的外送限定比薩盒不僅將換上獨家「尋珍之旅Hot燒送腰封」，還有限量週邊商品：尋珍之旅珍藏閃卡(共4款)、尋珍之旅珍藏 Q卡(共4款)可供收藏，只要購買「Hot燒送」指定外送餐點就能擁有；訂購《原神》聯名款「一公尺派對巨飽盒」則可獲得內含整套尋珍之旅珍藏閃卡(共4款)、尋珍之旅徽章組(3枚入)＊2組、尋珍之旅紀念手帳＊1本的《尋珍之旅珍藏大禮包》。

而前往必勝客「尋珍之旅樂園」敦化主題餐廳店購餐，每日前100名的消費者還能獲得限量《原神》明信片！更重要的是，每款尋珍之旅珍藏閃卡都附有聯動遊戲禮包兌換碼，不僅可兌換原神遊戲內擺設「豪重琱麗的坐席」＊1、擺設「百味醇韻」＊1、料理「超級至尊比薩」＊2、料理「薄荷曼果茶」＊2、「摩拉」＊50000，另有驚喜即將公告。

必勝客史上最長「一公尺派對巨飽盒」也加入聯動行列，推出《原神》專屬外盒，玩家不只可留做紀念，還可發揮想像力著色二創！這次「一公尺派對巨飽盒」獨家聯名外盒限量僅2萬5千份只限外帶，30日起開放訂購。餐點內容包含：3個方形大比薩（所有經典口味皆可選擇，不含期間限定新品）、2份紙包義大利麵或飯，還有5種人氣美味副食：BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個，每份1998元售價不變，訂購還能獲得獨家《尋珍之旅珍藏大禮包》。