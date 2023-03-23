俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，在不久的將來，即2023年至2024年，俄羅斯和中國之間的貿易額將達到3000億美元。

俄羅斯衛星通訊社報導稱，麥維德夫指出，「昨天，我和並肩而坐的中國同事聊起我在2000年跟隨普丁率領的代表團第一次訪問中國時的情形，當時的國家主席還是江澤民。那時兩國的貿易額是80億美元，數字看起來很體面，畢竟上了數十億；而現在是1850億，在目前已經形成的局勢和朋友們的積極助力下，在不久的將來，即今年和明年，很可能將達到3000億美元。」

中國國家主席習近平20日至22日對俄羅斯展開國是訪問，與俄羅斯總統普丁會晤。麥維德夫作為俄方代表參與會談。訪問期間，兩國簽署關於2030年前俄中經濟合作主要發展方向的聯合聲明。