雲林縣土庫國小為讓學生有一個難忘的兒童節，23日以「歡樂城堡」為主題，在活動中心設置3座大型氣墊遊樂設施，安排各班級輪流到活動中心「歡喜上課」，家長會並準備100份牛排，讓參加籃球、音樂比賽表現優學生在教室享用牛排大餐，提前度過歡樂滿滿的兒童節。

土庫國小目前有700餘名學生，以往每年都會舉辦兒童節慶祝活動，但近3年因疫情影響只能取消，學生們都很失望，今年疫情趨緩，學校決定擴大舉辦慶祝活動，租用3座大型氣墊遊樂設施、規畫「教室牛排館」，學生們得知可以「邊玩邊上課」都非常期待。

23日學生們輪流到「歡樂城堡」上課，校方安排各種趣味競賽、闖關活動，藉此協調學生肢體發展、培養團隊合作精神，小朋友們說，以往要到遊樂場才有氣墊遊樂設施，沒想到學校也有，雖然只有1節課時間，但能與同學一起闖關，玩起來特別有趣。

雲林縣土庫國小學生在教室吃牛排，感受獨特的用餐氛圍。（土庫國小提供／張朝欣雲林傳真）

中午家長會安排國樂社與籃球隊學生在教室享用牛排大餐，家長會會長陳呈宗提到，為鼓勵今年參加順天盃全國少年籃球錦標賽與全國音樂比賽表現優異學生，特別規畫「教室牛排館」，請學生在教室大啖牛排，感受不一樣的用餐氛圍，孩子們都覺得吃起來特別爽口，直呼過癮。

土庫國小校長關勝周指出，兒童節是專屬孩子們的節日，今年土庫國小學生不只會收到張麗善縣長贈送的兒童節禮物，與往年不同的是學校化身「歡樂城堡」，在活動中心設置大型氣墊遊樂設施，讓學生們盡情體驗戶外教學樂趣。