2019年競選港姐的鍾溥敏曾經參與2009年度香港小姐選拔，獲得最佳首飾演繹獎，為了保持最佳狀態，她經常做運動，瑜伽、游泳等等，幾乎十項全能，個性活潑的她會常常在社群平台曬出泳裝照，辣翻不少網友，不過她近日卻因為曬出辣照，反而被網友抨擊：「非常不妥。」

鍾溥敏日前於IG分享多張自拍泳照，但有網友發現拍攝地點疑似是公眾泳池的更衣室，照片中可看見一般民眾已入鏡，雖然對方已穿上衣服，但許多網友還是認為她在更衣室內拍照的行為非常不妥。

根據香港法規《公眾泳池規例》，任何人在泳池範圍內不得作出對他人造成危害、妨礙、不便或煩擾行為。即使鍾溥敏可能在私人泳池，亦大多數有「不准攝影」告示，更何況鍾溥敏在更衣室內拍照更將照片上傳到公開的網路平台，此舉引來網友撻伐。

據了解，鍾溥敏畢業於香港樹仁大學新聞與傳理學系學士，以及香港大學社會科學學系碩士，曾於無綫擔任實習記者，以及其他媒體的副刊記者，亦有做過體育節目主持、寫專欄等。她也參與許多影視工作，如拍攝電影《梅艷芳》、ViuTV劇集《大誠實家》等，亦因熱愛運動的形象而獲得相關KOL工作。