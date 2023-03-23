縣府為推廣書法文化，辦理府內112年書法研習班，邀請書法名家胡國龍從基礎開始，帶領學員逐步認識書法之美。

縣長楊文科希望發揚書法傳統文化，這次由人事處辦理書法研習班，促進學習書法風氣，也能紓緩工作壓力，將陶冶心性的書法文藝氛圍帶入各單位。

人事處長陳美志表示，此次課程由文化局書法教師胡國龍，透過自編教材《四字嘉言五體書》，由淺談書法、入門示範到習寫點評，一步步帶領學員學習書法。

參加對象為縣府及所屬機關局處長、副局處長及參議秘書，15日開始每週三下午上課，每堂1小時共12堂課程，並規畫辦理期末成果觀摩。

第一堂課為淺談漢文字與書法藝術、文房四寶的介紹與運用，胡國龍老師先以簡報向學員介紹書法的各種書體及源流，並講解書法審美應該從點畫線條、空間結構等來欣賞。

學員分為兩組，輪流到講師旁近距離觀看示範寫作後，學員再開始臨摹字帖篆書「永受嘉福」。

學員都非常專注地練習，不少學員表示，篆書相當難寫，只能照著字帖臨摹，好像在畫畫一樣。

胡國龍一一到學員旁講評作品，指導運筆及收筆時的技巧，如何會讓線條看起來滑順不尖銳，讓每位學員收穫滿滿，並在課程結束前仔細教導如何清洗及維護毛筆。

胡國龍說，學員在第一堂課的中鋒運筆都有突顯出來，差距較大的地方在收筆，需要多加練習體會，希望這次課程能讓大家對書法產生興趣，閒暇時可以練練書法，一起欣賞書法之美。