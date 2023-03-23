（正新橡膠旗下瑪吉斯輪胎，搶下BMW原廠供應輪胎，圖為BMW車款與輪胎。圖／劉朱松） 正新橡膠旗下瑪吉斯輪胎，搶下BMW原廠供應輪胎，再下一城！正新董事長陳榮華表示，旗下輪胎擴大與BMW集團的合作，近期正式成為歐洲BMW 1系列的原配輪胎供應商，配套的輪胎尺寸為Maxxis 225／40R18 92Y XL HP5輪胎。陳榮華指出，Maxxis很榮幸能成為BMW 1系列車款指定新車配套輪胎，公司要感謝BMW集團選擇Maxxis，這也代表瑪吉斯輪胎的品質與性能，皆符合BMW集團嚴格的設定標準，讓公司的每個人都感到自豪。未來瑪吉斯輪胎，將持續提供100％品質、100％服務，及100％信賴的產品與服務。此次BMW1系列車款，使用Maxxis HP5輪胎，在濕地抓地力，和滾動阻力方面，均獲得歐盟輪胎標籤最高評級A，證明產品品質與創新的承諾。已屢獲國際大獎殊榮的Maxxis HP5輪胎，運用最新技術的複合材料，除可增加行駛里程，同時搭配輪胎花紋設計，可降低噪音和振動，實現平衡、舒適與駕馭的乘坐體驗。瑪吉斯輪胎與BMW集團新車款合作，已進入另一個新階段。瑪吉斯輪胎是從2015年開始合作，初期供應備胎給原廠車款BMW Mini Clubman和BMW X1，次年又增加了BMW 5、BMW 7、BMW X3和BMW X4等主要車系。除在歐洲緊密的合作外，瑪吉斯輪胎也在全球市場提供輪胎服務給BMW集團，包含電動速克達BMW CE04，亦是搭配Maxxis Supermaxx SC輪胎。