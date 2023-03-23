越南是台商在東協最大的營運聚落，依據越南台灣商會統計，逾4,000家台資企業進駐。證交所海外上市服務團隊，於2月20日攜手富邦證券及北富銀胡志明市分行，合作舉辦「越南台商交流會議」。

包括駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、組長張皓鈞、越南台商聯合總會會長簡智明、胡志明暨周邊省份台商分會會長及台資企業代表等應邀出席。

證交所簡報說明台灣資本市場發展概況和優勢、宣導上市效益及效率化的審查流程，並和與會代表深入交流瞭解越南當地之經貿發展商情資訊。

另外，證交所也派員參與3月18日至19日舉行的第24屆第一次越南台灣商會聯合總會會員大會，越南各省市14個分會及青商會代表齊聚會場，會議期間集結產、官、財稅業界代表深度對談，充分展現越南台商充沛的營運能量。

證交所上市服務團隊主動參與會議活動，與各分會代表逐一進行交流，獲得越南北、中、南各地台商產業聚落及經營實況等資訊，並反饋國內資本市場發展和產業脈動資訊，表達證交所將伴隨台商持續成長茁壯。

證交所強調，誠摯歡迎海外台商透過資本市場籌資，擴充企業營運資本、完備法遵制度、招募優秀人才，進而提升企業價值，達成永續經營目標。未來將持續提供資本市場、財務稅務議題及台越雙邊商務媒合資訊，並由越南往柬埔寨、泰國等地延伸，型塑及推動支持湄公河經濟圈之台商上市聚落。