太平農會舉辦「112年度台中市太平區優質枇杷評鑑活動」，農業局副局長蔡勇勝、太平農會總幹事余文欽、太平區長許貴芳、台中市前議員李麗華（由右而左）一同共襄盛舉。（馮惠宜攝）

適逢台中太平區枇杷盛產，太平農會今（23日）舉辦「112年度台中市太平區優質枇杷評鑑活動」，評審依果品外觀及絨毛是否完整、有無病斑蟲害食痕、外皮成色、口感、果肉是否細緻與果粒大小等進行評分，最後由農友李國成及柯素玉2位奪得冠軍，倆人在54名參與的農友中脫穎而出也成為今年度的枇杷王。

台中太平區是台灣枇杷的故鄉，目前枇杷栽種面積約250公頃，每年清明節前後是枇杷的盛產季節，太平農會與太平區公所聯手舉辦枇杷季系統活動已邁入第21年，其中枇杷評鑑也是重點活動，今年評鑑邀請行政院農業委員會農糧署中區分署、台中區農業改良場等農業研究單位不同領域專家擔任評審。

評鑑標準包括果品外觀及絨毛是否完整、有無病斑蟲害食痕、外皮成色、口感、果肉是否細緻與果粒大小等進行評分，經評審品嘗評分後，由李國成及柯素玉2位勇奪冠軍，成為今年度的枇杷王，第二名為黃大川、周大森、黃玲紅及周大霖等4位，第三名分別為張清標、張和順、游春生、黃國樑、沈阿香及柯聰明等6位。

太平區農會總幹事余文欽表示，太平枇杷相當優質，但栽種枇杷相當耗人費人工，近年因枇杷農逐漸老化，栽種人數及面積減少，去年有80組參與評鑑今年降至54組，盼政府能解決農業缺工問題。

台中市農業局副局長蔡勇勝表示，台中市為全台最大的枇杷產區，以新社、太平、和平及東勢為主要產區，種植面積計805公頃，年產量達5882公噸，主要栽重在海拔300至600公尺的山坡地，生產出的枇杷色澤金黃、果粒大、甜度高、多汁且入口即化、質地細膩，鮮食口感極佳，目前正值枇杷的盛產期，正是品嘗的最佳時機。