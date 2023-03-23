【愛傳媒藺奕專欄】妻的生理期越來越混亂了，每次去Costco站在滿櫃的棉條面前，都嘀嘀咕咕怕買了用不完。

這位曾經穿過鼻環的女孩，讓我想起上週BP在高雄演唱會颳起一陣旋風，我看到好多都是四十好幾的媽了。

那些曾經愛過濱崎步，模仿過穿著超短裙、堆堆襪，細眉銀眼影、曬黑肌膚愛說髒話，張揚又徬徨的辣妹世代，她們把帶兒女去演唱會的照片端上臉書，我的記憶開始混雜，時光飛馳、歲月交疊，難以分辨回憶中的時間。

女性的衰老，總是與臃腫、燥熱、鬆弛的意象聯繫在一起。

然而女性隨著年齡增長獲得的智慧、經驗和韌性，很少得到肯定或者慶賀。

過去我經常聽到一些人妻分享帶孩子的甘苦談，許多情節還蠻暗黑的，原來《黑暗榮耀》演的媽都是真的。

有人曾問導演馬丁·史柯西斯的剪輯師 Thelma Schoonmaker，那些電影不少都很暴力，作為一位女性，在剪接的過程會感到困擾嗎？

Thelma回答：「是嗎？我一直以為，是要等我剪接完，它們才會那麼暴力。」

德國驚悚小說作家英格麗特·諾爾（Ingrid Noll）今年87歲了，她寫過《情人的骨灰》、《公雞已死》、《羅生門玫瑰》…你們說這些書名是不是很適合命名小眾香水？

總有人對那些依附有錢或權勢的女人、小三，天天就說要靠自己靠自己啊。

媽的，她找到有錢的老公不是靠她自己，她靠你做到的？

所以聰明的中年男人，千萬別把愛你的人弄丟了。

別人撿到是不會還的。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。