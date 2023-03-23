中央流行疫情指揮中心最新病毒株定序出爐，BA.2.75仍是主流病毒株外，其中本土新增一例XBB.1.5病例，為北部20多歲女性，沒有出國史，2月18日第一次確診後，3月8日再度確診，屬於輕症、重複感染個案。該女2次確診，中間僅相隔18天。

中央流行疫情指揮中心最新病毒株定序出爐，BA.2.75仍是主流病毒株。(指揮中心提供)

指揮中心發言人羅一鈞表示，上周共完成81例定序，其中27本土、54境外。27例中，BA.2.75佔20例，BA.2佔2例、BA.5也2例，另BF.7、BQ1、XBB各1例。

國內變異株佔比，其中BA.2.75有74％仍占最高，為本土主流變異株，其次為BA.2，佔7％、BA.5佔7％、BF.7佔4％、BQ.1佔4％、XBB佔4％

另外，本土今天新增第3例XBB.1.5，羅一鈞表示，為一名北部20多歲女性，沒有出國史，2月18第一次確診後，3月7日發病、8日確診，屬於輕症、重複感染。2次確診中間間隔不到1個月，僅間隔18天。

羅一鈞表示，上周XBB有2例，加上今天1例，2周內新增3例，不過看起來和其他的變異株仍競爭誰具優勢，後續哪個變異株取代BA.2.75還有待觀察，其中XBB.1.5最具傳播力優勢。

羅一鈞表示，XBB.1.5上周境外移入就有10例，分別為日本3例、南韓2例、美、英、泰、新加坡、德國各1例。