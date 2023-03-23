台東延平鄉紅葉部落發起部落養雞計畫。（蔡旻妤攝）

台東延平鄉紅葉部落發起部落養雞計畫。（蔡旻妤攝）

台東延平鄉紅葉部落發起部落養雞計畫。（蔡旻妤攝）

全台近期缺雞蛋也缺雞，偏鄉部落獨居情形普遍，台東延平鄉紅葉部落具社工背景的布農族人陳明光發起部落養雞計畫，讓獨居老人及身障者自給自足，經初步試驗，可以讓1位獨居老人賣雞蛋的收入多3000元，而老人每天負責餵雞、撿蛋，雞也可陪伴老人家。

台東紅葉部落推部落養雞計畫 獨老不寂寞

延平鄉紅葉部落獨居的簡老太太在2個月前加入養雞計畫，利用13年前被莫拉克颱風土石流淹沒的家園養20隻雞，每天至少可以撿10顆蛋，這些雞蛋賣掉的錢，每個月增加3000元收入，等於多了1筆老人年金。

簡老太太一踏入雞舍，雞隻紛紛圍繞在她身旁或身後，她笑著說，不覺得工作很辛苦，一早先來餵雞，再去文健站上課，有時間就來撿蛋，「我只有1個人，就來跟雞聊聊天」，她也認為這樣的收入已經夠用。

部落族人胡女士表示，養雞計畫很不錯，部落有不少老人家1個人待在家裡，思念離鄉的家人會想很多，比起待在家裡看電視，養雞可以增加運動量、也可預防癡呆，好處很多。

陳明光說，他在社工訪視過程中發現部落青年外流，老人獨居情況很普遍，老人家很寂寞需要陪伴，社工每個月訪視次數有限，近日出現缺蛋問題，於是推動紅葉部落讓老人養雞計畫。

陳明光提供飼料和小雞的資金，目前已經養了50隻雞，每天產量大約40顆蛋左右，1顆蛋向老人以8元收購，再以10元賣出，多餘的錢做為飼料和設備費用，除了提供部落穩定的雞蛋來源，也讓老人經濟自給自足。

此外，飼養雞隻在1年半之後就必須淘汰，將免費提供給鄉公所做為鄉內婦幼和老人進補食用，兼做公益。目前正在邀請紅葉村100多位獨居老人和身障者加入這項計畫，部落就不必擔心缺雞缺蛋的民生問題。