宜蘭縣曾姓男子從網站中看到投資理財廣告訊息，還接獲自稱理財專員的男子要求加入LINE社群，對方保證投資「穩賺不賠」，曾男遂前往銀行計畫匯一筆1萬元前金，銀行行員驚覺有異聯繫警方，宜蘭分局新民派出所員警黃奕侑、陳婕函前往協助，也順利守住曾姓男子的血汗錢。

警方今天（23日）表示，曾姓男子本身有投資意向，日前在網站中看到投資理財的廣告資訊，曾男點擊後，被自稱理財專員的男子要求加入社群，對方聲稱該項投資可以透過經營商店取得大筆利潤、穩賺不賠，如有獲得營利將會回饋。

曾姓男子深信不疑，遂按照指示前往中國信託銀行臨櫃匯款1萬元到對方帳戶，陳姓行員發現曾男神情有異，也發現曾男匯款的帳戶已被列為「警示帳戶」，遂通知警方到場協助。

員警黃奕侑、陳婕函向曾男強調，這是興起好一陣子的「假投資真詐財」的詐騙手法，不要被騙上當，且該帳戶已被列為警示帳戶，要曾男切莫匯款。曾男經警方與行員勸阻後，也打消匯款的念頭。

警方表示，詐騙手段層出不窮，如遇有可疑電話要求轉帳、匯款等行為，務必先掛斷電話，重新撥打110或165反詐騙專線冷靜查證，避免遭遇詐騙損失錢財。