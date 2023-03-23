後龍鎮是西瓜及香瓜栽種的主要產區，目前多數香瓜已經栽種完畢。（謝明俊攝）

後龍鎮是苗栗縣栽種西瓜的主要產區，一旦遭逢暴雨侵襲，西瓜水傷嚴重影響西瓜產出。（謝明俊攝）

農委會去年將苗栗縣納入西瓜水損保險範圍，本月15日開始公告受理農戶投保，苗栗縣栽種西瓜主要產區後龍鎮的瓜農卻不買單，瓜農認為保險公司所訂定的理賠降雨量標準太高，瓜農根本是「看得到吃不到」並且，後龍鎮目前栽種香瓜的農戶不少，西瓜與香瓜經常是種在一起，瓜農期望將香瓜一併納入，才能真正照顧瓜農。

苗栗縣西瓜種植面積約246公頃，最主要的產區是在後龍鎮，近幾年經常因氣候極端化因素，西瓜生育期間常面臨梅雨鋒面，伴隨鋒面而來的豪雨、強降雨及低溫等影響，導致西瓜田間瞬間積水，西瓜受到嚴重水傷、裂果等損害，讓農友損失慘重。

農委會從去年起將苗栗縣納入「降水量參數西瓜農作物保險」的承保範圍。今年度保險承攬從3月15日公告銷售，期間自公告日起至6月30日止，縣府農業處已發文至各農會轉知全體會員，請有意投保的農友，可以洽詢保險公司。

目前，後龍鎮栽種西瓜及香瓜的農戶，已陸續栽種西瓜苗及香瓜苗，對於這項保險，瓜農反應相當冷淡，表示這個保險是「看得到吃不到」瓜農表示，依照保險理賠條件中，累積降水量起賠點須「一日累積降水量達201.0毫米以上」，或「每日降水量達40.毫米以上且連續三日以上累積降水量達251.0毫米 以上」的降水現象，瓜農認為這項條件太過嚴苛。

並且，後龍鎮目前栽種的香瓜數量相當大，香瓜栽種通常都會與西瓜併種，所以遭遇水傷的機率是相同的，但是因香瓜更為嬌貴，栽種花費的人工成本都高的許多，瓜農希望能將香瓜併入保險範圍，以符瓜農需求。

縣府農業處說明，目前農作物保險與農業天然災害救助採雙軌實施，建議農友可對該作物進行投保以達雙重保障，也可減少農作物因天然災害所造成損失。現階西瓜作物的保險，中央與地方對其保險費皆有補助，農委會補助保險費2分之1，金額上限為每公頃新台幣3萬元，縣府補助保險費3分之1，金額上限為每公頃新台幣3萬元，因此農友只需負擔6分之1的保費，請農友可多加利用。