新冠肺炎進入後疫情時代，中央流行疫情指揮中心今宣布調整住宿式照顧機構定期執行公費快篩措施。由於機構陽性率持續下降，住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構及兒少團體家庭照顧機構都已低於0.4％，3月27日起取消每周定期快篩，改為有症狀再快篩，其餘則持續實施至今年4月30日止。

指揮中心今宣布，3月27日起，取消住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構及兒少團體家庭照顧機構定期快篩措施，改為有症狀快篩，而住宿式長照機構、老人福利機構、住宿式精神復健機構、一般及精神護理之家及榮譽國民之家的服務對象，仍維持每周1次快篩，未滿2歲則免篩，有症狀時也需進行快篩。對於未滿2歲者，有症狀時採PCR檢測，篩出陽性個案後，應立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案，按指示進行隔離或治療；

工作人員方面，有症狀時需進行快篩，另機構認為有必要時（如有接觸史、群聚等）亦得提供工作人員公費家用快篩；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況，調整篩檢頻率。

指揮中心說明，考量機構篩檢、防疫管制亦將逐漸鬆綁，住宿式身心障礙福利機構、兒少安置機構及兒少團體家庭之陽性率均已低於0.5%，經持續滾動檢視疫情狀況，放寬住宿式照顧機構定期篩檢頻率措施；惟基於住宿式機構照顧較多慢性病及重症高風險族群的長者，應保持警惕，避免發生機構群聚感染風險。

因此，住宿式長照機構、老人福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家及榮譽國民之家定期篩檢措施，再延長執行至今年4月30日，公費試劑將陸續寄出，公費試劑發放對象為住宿式長照機構、老人福利機構、精神復健機構、一般及精神護理之家及榮譽國民之家等住宿式照顧機構。