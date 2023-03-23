國民黨籍不分區立委林文瑞今天（23日）到雲林縣黨部登記參選雲林第一選區立委，媒體詢目前雲林海線立委蘇治芬昨（22日）表示雲林縣立委選舉是「派系」對決，林文瑞反問「你看我有派系嗎？我像派系嗎？」他表示如果與蘇治芬對決，他有信心贏。

林文瑞表示，一路走來在地方或中央，對國民黨或雲林鄉親重要議題都非常關注，基於黨員應盡的責任與義務，義不容辭登記黨內初選，為國民黨增加一席區域立委而努力，讓雲林發展加速前進，這是原動力。

媒體詢問未來若與立委蘇治芬對決是否有信心？林文瑞表示「當然有信心」，他從當水利會長到不分區立委，對於雲林縣各項事務沒有停止關心，雲林未來要迎向工商大縣，需要多用點心在地方，這是他參選立委的決心。

針對蘇治芬於臉書貼文指雲林縣立委選舉是派系對決，林文瑞表示，他認為跟派系扯不上關係，派系是製造出來的，「你看我有派系嗎？我像派系嗎？」這是個人觀念問題，心無雜念的話什麼事情都會做，心有雜念什麼事情做起來就很奇怪。