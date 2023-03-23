台南一名張姓婦人2月下旬在住處因心肌梗塞猝死，經公告25天，竟無親友願出面處理，南區大忠里長許智雄首次遇上舉目無親的死者，同意接手找朋友募款，突然冒出親友要求各種儀式，許幫設靈堂，並將骨灰放置高檔靈骨塔內，為素昧平生的婦人送最後一哩路。

64歲張姓婦人生前在1家餐飲店工作，2月下旬突因心肌梗塞過世，人走茶涼，地方區公所公告25天，竟找不到一位親友肯出面辦後事，行政機關依社會救助法規定，以無名屍「有名無主」方式，指定禮儀社處理兼轉交死者租屋處的大忠里長許智雄協助。

禮儀社過去碰上無親友出面的死者，處理程序相當簡便，一般3天內即火化放入公塔，成本僅約2、3萬元。許智雄首次遇上舉目無親的喪事案件，接手募款張羅，雖對方素昧平生，仍決定慎重舉辦這場喪禮。

許智雄出面後，張婦生前朋友陸續出現，要求葬禮儀式必須有一定規格。許各方奔走募款，為死者設立靈堂祭拜，燒紙屋，最後將骨灰放置富貴南山的寶塔，比照正常該有的儀式一樣不少，總經費比簡化案件超出3倍價錢。

許智雄表示，大忠里內殯葬業眾多，平常幾乎不須里長出面協助，偶遇死者親友表態無力殮葬，才會從旁幫忙，首次遇上舉目無親的亡者。

他感嘆，經常處理生死案件，容易看盡人生百態。感覺是種責任與緣分，更代為監督喪葬流程，圓滿死者人生的最後一哩路。