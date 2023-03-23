明仁會大哥被抓近10小弟聚集「關心」 市刑大隊長爆氣帶隊趕人

竹聯幫明仁會日前高調找辣妹春酒，旗下萬華分會林姓大哥，14日因涉嫌暴力凌虐、經營網路賭博，遭警方強勢逮捕，但林被帶進北市刑大後，竟有近10名幫眾，開車停到大隊旁邊表達「關心」，警方多次驅趕後仍不願離開，轉至對面停車場旁聚集、等待，氣焰囂張，震怒的大隊長盧俊宏最後帶著大批警力前往盤查，訓斥後要眾人「立刻離開！」，幫眾才鳥獸散去。

警方指出，林姓分會長經營網路賭博，指揮幫眾將欠錢者強行押走，再以球棒、鐵條凌虐，日前遭警方兵分多路逮捕8人，事後遭北院裁定收押。

林14日晚被帶至北市刑大時，萬華分會近10名幫眾，竟然開車前往隊部，停在旁邊「關心」大哥，後遭刑大警方驅離，但這群20多歲的幫眾為表忠心，被趕後又跑到對面的停車場旁集結，不願離去。

大隊長盧俊宏獲知眾人不肯離去後當場爆氣，親自帶隊前往盤查，隨後逐一抄寫眾人身分資料，經查不少人都有詐欺、妨害自由、毒品等前科。盧面色不悅質問帶頭者：「你們來幹嘛？」對方則回答：「我們來送便當啊…」盧當即表示：「沒有這個規矩！送什麼便當！」帶頭者一秒認聳，嚇得回答：「沒…沒有啦…」、「馬上走、馬上走」，最後火速離去。

對此警方表示，明仁會近來一系列的猖狂行徑，已造成社會不良觀感，警方除將持續掃蕩，另針對其依附的特種行業、堂口、據點進行清查，打擊幫派氣焰以淨化社會治安。

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