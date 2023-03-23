影》客運突異常司機下車打電話求救 下一秒竟變成了火燒車

開到一半突然火燒車，有客運在昨(22)日晚間11時38分許行經國道一號北向泰山路段時，突然發生火燒車事故，所幸當時車上並未載送乘客，司機發現車輛異常時也即時逃離，沒有造成人員傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。

據了解，當時司機48歲陳姓男子駕駛這輛客運沿國道一號北上，經過泰山路段時發現車輛有異，趕緊將車停到路邊後下車報案，結果這時車輛就突然起火。

警消獲報後趕抵現場後立即展開灌救，在隔日凌晨0時10分撲滅火勢，並在1時44分排除障礙，恢復外側車道通車；所幸當時客運沒有載客，司機陳男也即時逃離客運沒有受傷，火勢也沒有波及其他行經車輛，詳細起火原因仍有待相關單位調查釐清。

國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

新北市國道一號火燒車車禍國道客運