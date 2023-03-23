廣播金鐘獎主持人陳凱倫，去年被診斷出罹患扁桃腺癌4期，開刀切除惡性腫瘤恢復到1期，為了住院治療與臥病在床的母親暫別數十天，沒想到再次見面時，母親竟哭著直呼：「你不要我了」，讓他心痛到潸然淚下。

陳凱倫表示母親從去年8月住院後，便天天前往探視，沒想到去年11月中摸到右頸部鼓出東西，安排檢查後被診斷出是惡性腫瘤，便在太太安排下，前往台大醫院切除腫瘤，為了不讓病情曝光，還特別叮嚀太太不能告知任何人，而動刀切除惡性腫瘤後，也從末期恢復成1期，不過卻在右頸留下12公分的傷疤，他透露過程中害怕電療後會失去聲音，跟醫生討論後改吃化療藥，好在沒有太多副作用。

根據《聯合報》報導，陳凱倫因為到醫院動手術，有長達數十天的時間未到醫院照料母親，沒想到再次相見時，母親竟紅著眼眶哭訴：「你不要我了」，讓他情緒激動到淚流不止，這才將傷疤弄給母親看，接著表示：「我生病了，我脖子上這麼長的刀疤，比妳好不到哪去」，隨後母親告知希望未來能讓他送人生最後一程，這番話陳凱倫聽完相當辛酸，也允諾母親一定會把身體養好，完成她的心願。

他數個月來都在社群發文數著「重生日」，更表示調養身體期間，都仰賴太太處理對外事務，期間更見到女強人的她掉下眼淚，讓他心疼不已。