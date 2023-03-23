「神仙姐姐」劉亦菲近期忙著當空中飛人，月初前往巴黎參加時裝秀，最近又趕回大陸準備參加25日微博之夜，今（23日）被發現坐高鐵抵達上海。此外，大陸狗仔目擊劉亦菲頂著素顏購物，戰利品多到2位助理都快提不動。

剛從巴黎時裝秀回來的劉亦菲，帶著2名助理前往百貨換季大拍賣撿便宜，當天她身穿皮草領外套，提著小包，頭戴鴨舌帽，一如往常地頂著素顏出門，膚質看起來頗佳，被陸媒形容「還是那麼青春」，大陸網友也紛紛讚嘆：「天，素顏這麼美」、「這狀態說她是大學生我都信」、「素顏這是高中生吧」、「寶寶你也太好看了」。

劉亦菲速戰速決，火速把衣服買完便走出門口，身後跟了兩位助理，提著好幾個大大小小的袋子，戰利品多到差點拿不動。

擁有獨特仙氣的劉亦菲，是各大精品品牌爭相邀請的寵兒，23日晚間19點她將參加寶格麗（BULGARI）75周年活動，許多網友都很期待劉亦菲當晚的造型。