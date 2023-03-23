孫協志（前）被蔡黃汝（後左起）、高山峰、小優抱起重摔在地。（中視提供

姚以緹（左起）、峮峮、蔡黃汝、許孟哲、孫協志、王仁甫、小優、姚淳耀、詹子晴、高山峰到《飢餓遊戲》搶開工紅包。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》推出「開工紅包搶錢大作戰」，姚淳耀、姚以緹、高山峰、小優、詹子晴一聽主題很興奮，都想帶走大紅包搏得新年好彩頭。男星姚淳耀首登《飢餓》，因長相神似孫協志，讓許孟哲一度認錯，2人連玩遊戲的運勢及態度也差不多，王仁甫都直說「好像複製人」，而孫協志提出兩人不同處：「他唯一跟我有差異的是，他年輕的時候髮量就很多。」

有別以往，本集一開始就進行「房間脫逃任務」，一早藝人們還各自在房間裡，工作人員就給每人一個臉盆的水及一罐神秘液體，當宣布任務是必須以「徒手不能用道具」的方式，吹出超過手掌大小的泡泡，才能離開房間到飯店門口，讓眾人相當錯愕，激發藝人們各種潛力，開始絞盡腦汁思考如何吹出大泡泡。沒想到的是，到了飯店門口，迎來的又是另一個更大的考驗，蔡黃汝向來一緊張就會「手抖」，這回因為手抖個不停吹不了泡泡而卡關，讓她懊惱到差點哭出。

有一關遊戲藝人必須按照指定圖片的動作拍照，蔡黃汝、高山峰、小優得把孫協志抬起來，不料三人一抬起孫協志就喊重，高山峰還質問他：「騙人的吧，你真的只有70公斤嗎？」3人甚至不小心讓孫協志摔落地，讓孫協志罕見動怒險脫口三字經。本集將於本周日（26日）晚間8點中視播出，隔周六晚間8點再中天娛樂台也有播出。