南投一名1歲大男童右側鼻孔會流出黃鼻涕，且帶有惡臭味，連續一周未改善，甚至偶爾夾雜血絲，其母親因此帶男童就醫，醫師檢查結果發現，原來男童鼻腔內卡了一顆蒜頭，於是小心地使用工具挖出蒜頭。男童母親看到此畫面大傻眼，不知男童何時將蒜頭塞入鼻孔。

衛福部南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森表示，患者來診時，家長描述他單側流黃稠鼻涕，還夾雜血絲，顯示這並非一般的急性鼻竇炎症狀，因患者年紀小、不會表達，或害怕被家長責罵而不敢告知，延遲了異物取出的時間，容易導致鼻腔發炎化膿，也影響日常的呼吸。

賴文森表示，蒜頭因停留在潮濕悶熱的鼻腔環境中，導致又軟又爛，夾取不易，容易破碎在鼻腔中，因此他以迴紋針折成圓勾形狀，將異物由後向前勾出，避免傷到鼻腔黏膜的情況下，順利將1公分大的蒜頭完整取出。

賴文森提醒，家長若發現異物時，不要嘗試自行幫孩童取出，除了可能將異物往內推入更深處、造成上呼吸道阻塞的危險外，鼻腔黏膜較脆弱，自行挖取的過程中容易造成鼻腔腫脹出血。