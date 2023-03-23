國民黨台北市議員鍾小平表態參戰第五選區（中正、萬華），民進黨則採徵召方式。鍾小平表示，民進黨主席賴清德的難關開始，中正、萬華現任無黨籍立委林昶佐不選，一定會提名台北市議員吳沛憶，為英系在萬華留下血脈，派系終究還是要搶位置。而名嘴余美人若參選，大部分機會則使用無黨籍。

民進黨立委初選20日起登記，雖然賴清德祭出「誠信條款」，不建議現任議員參選立委，然民進黨台北市議員王世堅仍登記第二選區（士林、大同），對上現任立委何志偉。而第五選區、第六選區（大安）和第八選區（文山、中正）則採徵召。

鍾小平接受震傳媒「新聞不芹菜」專訪指出，林昶佐表態不選中正、萬華，原因不是林稱的家人生病，而是因為不好選，在宣布不選的前幾天，曾遭賴清德勸退。未來一定會徵召吳沛憶，為英系在萬華留下血脈，是派系妥協的結果，「賴清德的難關也開始了，派系還是要鬥的、還是要搶位置的。」

鍾小平分析，余美人可能會參選中正、萬華，大機率用無黨籍，但絕對不會用民眾黨。若民眾黨推出人選將重傷國民黨，但如果余美人「不藍不綠」，則對藍綠影響都不大。