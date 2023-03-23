頭份市公所規畫將科東二路高架橋下空間打造成幼兒滑步車場。（謝明俊攝）

頭份市科東二路高架橋就緊鄰頭份市崖線客家文化區。（謝明俊攝）

竹管局已將科東二路高架橋下空間地板上鳥糞全部清乾淨。（謝明俊攝）

頭份市科東二路高架橋就緊鄰頭份市崖線客家文化區，旁邊有2座土地公廟。（謝明俊攝）

頭份市公所為拓展市民平日休憩空間，積極盤點各處閒置空間，繼北橫公路雞心壩橋下空間完成後，目前積極爭取經費來活化通往竹科竹南園區的科東二路高架橋下空間，並請立委陳超明協助爭取竹科管理局的支持，未來規畫設置長輩的體健器材以外，還會設置幼兒滑步車場，讓老幼都可以一起動起來。

頭份市長羅雪珠積極拓展市民休憩空間，在前1個任期中，先完成了苗124丙頭份北橫公路雞心壩高架橋下空間、國道1號頭份交流道興隆路籃球場闢建，目前正在進行中的還有高鐵新華高架橋下空間等，期望利用這些閒置空間打造成各社區活動休憩場所。

新竹科學園區竹南基地闢建後，增建科東二路來連接園區與台1線，科東二路前段高架化部分橫越頭份市山下里崖線客家園區，高架橋下空間相當寬闊，目前鋪設水泥鋪面，並設置簡易的水泥坐椅，供附近居民納涼休息，但因缺乏相關設備，里民使用率並不高。

市公所經過盤點，將科東二路高架橋下空間列入活化名單中，並期望能有效串聯山下里崖線人文歷史文化，賦予橋下空間新生命，公所規畫將此空間打造成一個有別於頭份市其他公園的休憩場域，讓祖孫能親子同樂，以減輕都市內公園綠地的承載量。

根據市公所規畫內容，橋下空間預計以幼兒滑步車遊戲場為主題，並劃設地面彩繪的挑戰跑道及遊戲區，並於步道周邊設置交通告示牌，並為銀髮族設置樂活體健區，讓大人小孩都能在此同樂。

羅雪珠表示，將閒置空間有效利用，可以創造土地價值，平衡城鎮發展，帶動居民遷入，可活絡地方經濟，創造加乘效益，成為全齡休憩好去處。