資深分析師柯孟聰指出，台股上波突破壓回整理6到7天後，今天又再突破高點，屬於有效性突破，走勢比預期強勁，今天盤中過高，有可能突破後拉回測試支撐繼續往上反彈，盤勢大格局沒有賣出訊號，周KD有高檔鈍化跡象，如果日線、周線沒有大量賣出訊號，可望延續多頭表現，回檔都是佈局時間點。

大盤去年初以來高低點反彈超過二分之一，現在接近0.618位置，通常整理結束要到今年8月，短線到16000點還是有很大壓力。而這波3000點反彈可以視為初升段，再來進入第二波修正約回檔二分之一尋求支撐，大盤沒有失控下，可望維持類股輪動。各類股題材多，全球金融混亂，資金又流回電子股，面板股有利空出盡現象，儲能又是未來趨勢，資訊服務類股則持續受惠聊天機器人、資安題材，不少個股股價持續創高，都是台股的焦點。

櫃買指數收盤也接近前高，收在212.54點，上漲1.21點，漲幅0.57％，成交金額887.9億元。