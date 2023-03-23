去年退休選上里長的台北市殯葬處巡墓員陳健郎，涉嫌與造墓業者掛勾，明知業者以假修繕墳墓之名，違規撿骨回葬，卻予包庇而未舉發，涉嫌圖利。台北地檢署22日指揮廉政署兵分6路搜索，約談陳男及邱姓及曾姓業者3人。檢方訊後以陳男涉犯重罪，有勾串滅證之虞，23日聲請羈押禁見獲准，另諭令業者曾男、邱男各以 10萬元、50萬元交保。

依據殯葬管理條例規定，業者沒拿到起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰；殯葬處巡墓員的職責是巡查轄內墳墓有無遭撿骨業者違法起掘或修繕，會勘後視情節予以行政裁罰。

廉政署獲報，指北市殯葬處巡墓員陳健郎疑與業者掛勾，於2018年至2022年間，明知業者以假修繕墳墓之名，違規撿骨回葬，卻予包庇而未舉發，涉犯《貪汙治罪條例》圖利罪嫌。

台北地檢署22日指揮法務部廉政署執行搜索6處，預計訊問被告陳姓巡墓員及造墓業者邱姓及曾姓負責人共3人，檢廉將深入追查是否有其他共犯或收受不正利益等情事。