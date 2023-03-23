南韓影帝劉亞仁近日因被查出涉嫌施打異丙酚（牛奶針）、大麻、古柯鹼以及K他命等4種藥物長達多年，還被檢方查出吸毒證據多達上萬張，讓他瞬間從影帝變毒王，連帶主演的新作品慘遭換角，代言廣告廠商也紛紛與他切割，演藝事業幾乎全毀。而隨著事件延燒多日，曾與他密切合作的串流平台Netflix，也面臨包含《末日愚者》、《終極對弈》、《地獄公使》、《High Five》等4部作品得重新剪輯及延後上架的窘境，就連與他合作的其他演員也因此受到牽連。

劉亞仁與李秉憲合作的電影《終極對弈》，是改編自南韓著名圍棋棋士李昌鎬的真人真事，耗費3年時間才拍攝完成，而劉亞仁在其中就是飾演李昌鎬，讓棋迷相當期待。該電影原本預計將在今年第二季上映，但沒想到劉亞仁卻深陷吸毒案，讓棋迷相當擔心會影響李昌鎬的名聲，紛紛要求暫緩上映，進而影響到李秉憲。

另外，根據《SPORTS Q》的報導，曾演出《機智醫生生活》而爆紅的安恩真，在尚未播出的新戲《末日愚者》中，飾演劉亞仁的情人，與他在戲中有大量的互動戲份，但事件爆發後也面臨被刪減戲份的危機。還有預計在6月份開拍的《地獄公使》第二季，也在事件爆發後，也緊急將劉亞仁飾演的男主角「鄭晉守」撤換，改由男星金聖喆演出。

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