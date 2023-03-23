胡潤研究院23日發布最新胡潤全球富豪榜，雖然去年減少164人，中國仍以969位十億美金企業家領先全球。農夫山泉董事長鍾睒睒蟬聯中國首富。

根據胡潤研究院，過去一年全球平均每周減少五位十億美金企業家，其中三位在中國。全球十億美金企業家人數比去年少了269位，是歷年來減少人數最多的一次，達3112位。

中國雖然減少了164位，仍以969位十億美金企業家領跑全球；美國第二，有691位，比去年減少25位。中國和美國擁有全球53％的十億美金企業家。印度以187人排名第三，比去年少了28人。德國取代英國，以144人排名第四。

去年有445人落選胡潤全球富豪榜，是歷年來落榜人數最多的一次，中國最多達229人（佔51％），其次是美國（44人），第三是印度（40人）。

去年有176張新面孔入榜，中國最多達69位（佔四成），其次是美國（26位），第三是印度（16位）。

中國富豪方面，69歲的農夫山泉董事長鍾睒睒身家跌4％至4650億元，蟬聯中國首富，全球排名保持第15位。騰訊主席馬化騰身家下降25％至2600億元，位列中國第二，全球第排名31位，相較去年下降三位。第三位的為字節跳動創辦人張一鳴，其身家跌31％至2500億元，全球排名34位。

2023年胡潤全球富豪榜的財富計算截止日期為2023年1月16日。這是胡潤研究院連續第12年發佈全球富豪榜。