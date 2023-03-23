英國首相府22日公布英相蘇納克（Rishi Sunak）的報稅表，文件顯示他過去3年賺了476萬6962英鎊（約新台幣1.78億元），是個不折不扣的大富豪；他在去年繳納超過43.2萬英鎊（約新台幣1614萬元）的稅款。

據英國《每日郵報》報導，蘇納克的稅務申報表顯示，這位千萬富翁首相在過去三年中，為476萬6962英鎊的收入繳納了105.3萬3060英鎊（約新台幣3936萬元）的稅款，稅率為22％。

另外，蘇納克作為國會議員及內閣成員的薪金是41.1萬英鎊（約新台幣1535萬元）。除了基本擔任首相薪資收入，相關文件顯示蘇納克還投資了一些基金。

首相府數月前已承諾公開相關數據，但蘇納克的報稅表最終在英國前首相強森（Boris Johnson）就「派對門」事件出席國會聽證會以及英國歐盟達成《溫莎框架》新協議同日公布，這被視為首相府希望避免媒體高度聚焦此事。