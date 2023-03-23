交通部航港局公布金廈小三通3月份航班表。（交通部航港局提供／崔正綱高雄傳真）

交通部航港局公布金廈小三通4月份航班表。（交通部航港局提供／崔正綱高雄傳真）

交通部航港局公布金泉3至4月航班表。（交通部航港局提供／崔正綱高雄傳真）

交通部航港局公布3月25日至4月30日福澳往返琅岐小三通航班表。（交通部航港局提供／崔正綱高雄傳真）

交通部航港局公布3月25日至4月30日白沙往返黃岐小三通航班表。（交通部航港局提供／崔正綱高雄傳真）

隨著疫情趨緩以及清明節將至，大陸委員會16日宣布「小三通」客運中轉政策，拍板25日開放小三通中轉，搭乘旅客擴大至國人及其陸配等。交通部航港局表示，金廈航線25日起調增為每日6個往返航班、金泉航線及馬祖小三通(福澳-琅岐、白沙-黃岐)航線3月份仍維持原有排班，自4月1日起金泉航線調增為每週3個往返航班、馬祖小三通航線調增為每周14個往返航班。提前公布航班表，以利民眾訂位。

小三通是兩岸民眾重要交流管道，於2001年1月2日首航，首航班為金門至廈門的客輪，也代表小三通正式啟動。但隨著疫情嚴峻，2020年2月10日起暫停航班，直到2023年1月7日才以「金馬地區民眾春節交通專案」復航。

航港局表示，在疫情控制並考量清明節民俗追思需求，大陸委員會公布在清明節前自今年3月25日起開放小三通客運中轉政策，除搭乘旅客擴大至國人及其陸配等外，各航線航班數量也因應旅客需求進行增班。

航港局指出，3月21日邀集金、馬地方政府、小三通航商及CIQS等相關單位確認均已完成整備，並將視旅客人數適時增派人力及運作量能，以及協調航班安排。

航港局公布航班為，金廈航線自3月25日起調增為每日6個往返航班、金泉航線及馬祖小三通(福澳-琅岐、白沙-黃岐)航線3月份仍維持原有排班，自4月1日起金泉航線調增為每週3個往返航班、馬祖小三通航線調增為每周14個往返航班，同時取消原旅客需預先向金、馬地方政府登記作業，符合資格旅客得持身份證明文件向航商購票搭乘。

航港局提醒，各航線航班表將公布於航港局官網小三通航班專區（https://www.motcmpb.gov.tw/Information？siteId=1＆nodeId=543），以便旅客查詢。