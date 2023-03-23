一名網友日前在路邊空地發現一台佈滿彈孔的轎車，笑說「在台中看到中彈報廢車也是很合理！」隨即引起討論。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

一名網友日前在路邊空地發現一台佈滿彈孔的轎車，笑說「在台中看到中彈報廢車也是很合理！」隨即引起討論，有人說「原來是台中啊！那沒事」、「台南開88槍，應該是台南來的」，不過也有人懷疑車身彈孔分佈相當平均，疑似是假的，有人則說該車疑似是電影《痞子英雄2:黎明再起》的道具車。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，台中一處空地的角落停了一輛白色「佈滿彈孔」的轎車，只見右車身的鈑金上佈滿最少30個彈孔，且每個彈孔分佈的相當平均，原PO笑說「在台中看到中彈報廢車也是很合理的！」照片引起網友討論，5天內吸引6千多人按讚討論。

有人懷疑車身彈孔分佈相當平均，疑似是假的，有人則說該車疑似是電影《痞子英雄2:黎明再起》的道具車。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「時代不同了，現在街上沒彈痕的都是防彈的」、「台南88槍，一天贏全國一年加總還有餘」、「也不能排除是太耗油，車主受不了自己開槍泄忿」、「原來是台中啊！那沒事了」、「中彈報廢車，不信，誰那麼準，門框上打出五個彈孔，還距離差不多」、「台南有88槍的，說台南我也信啊」、「在台中槍不是跟出生證明一起發的嗎」、「台南已經超越台中了，88槍就這樣帥氣發射」、「窗戶上方的子彈痕太假，還幾乎等距離怎麼可能」。

也有網友認出該車疑似是電影《痞子英雄2:黎明再起》的道具車，紛紛留言「痞子英雄拍攝道具」、「這痞子英雄電影道具車吧」、「看起來像痞子英雄的車」；也有人分享其它照片，笑說該車目前已成了當地著名地標之一。