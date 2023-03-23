據勞保局統計截至今年3月15日，有高雄市挽臉從業人員職業工會及台南市陸上運輸服務人員職業工會等2家職業工會積欠勞工保險費及勞工職業災害保險費已逾繳費寬限期，除了勞保局公布欠繳保險費職業工會名單，針對工會將依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付，並通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，若工會之欠費係因保險費遭違法挪用，勞保局即移送檢調單位偵辦。

據統計，高雄市挽臉從業人員職業工會25人，積欠勞保保險費9萬9899元，職災保險費1749元，合計10萬1648元；台南市陸上運輸服務人員職業工會 52人，積欠勞保保險費26萬4489元，職災保險費9809元，合計27萬4298元。

勞保局說明，各職業工會每月向會員收取保險費，如未依《勞工保險條例》、《勞工職業災害保險及保護法》規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員被保險人申請各項給付將遭暫行拒絕給付，影響權益至鉅。但被保險人如能提供已向工會繳納保險費的相關證明，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費收據或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。