近期全台鬧蛋荒，蛋價也因供需漲價，彰化縣田中鎮一家彩券行老闆，祭出買彩券送雞蛋活動，將從今天起一連送3天，陳姓老闆表示，他是抱持與大家分享的心情，直接跟當地蛋農買蛋，只要消費不限金額就送蛋。

彰化縣田中鎮員集路上吉時發彩券行，祭出買彩券送雞蛋活動，就算彩券沒有中獎，至少還有雞蛋可以拿，吸引當地民眾前往朝聖，老闆說，送免驚啦！只要來店消費就送，如果反應熱烈他會再加碼。

陳老闆表示，因為現在到處都買不到蛋，但彰化是雞蛋的故鄉，因此他直接找上蛋農採購雞蛋，但他不是要賣，是要跟大家分享，只要買彩券就送雞蛋，不限金額只要有消費，就送2顆。

陳姓老闆還說，他不怕人潮太多，只要你敢來他就敢送，如果反應熱烈他可以再加碼，最近大家都不好過，秉持一種與大家分享的心情送蛋，就算來買彩券沒有中獎，還有雞蛋可以拿，歡迎大家來分享。

彰化縣永靖鄉公所今天也送出500顆高麗菜，一早不到40分鐘就被民眾搶光。（吳建輝攝）

而除了買彩券送雞蛋之外，彰化縣永靖鄉公所今天也送出500顆高麗菜，一早不到40分鐘就被民眾搶光，公所表示，以每顆20元跟當地農民購買，不僅幫助農民，也能與鄉親分享。