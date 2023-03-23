社群平台當道，很多人會取一個特別或有意義的帳號名，方便搜尋及追蹤。但Instagram的某一個ID，名稱竟是「6」，且從未發過文，有近9萬人追蹤，引起網友熱烈討論。

原PO在匿名論壇「Dcard」分享，她滑IG時發現一個帳號「6」，註冊至今完全沒有任何發文，追蹤人數卻高達8.9萬人，讓她大吃一驚，「有人知道這是什麼帳號嗎」。文章曝光後，內行網友透露其中內幕。

「超級無敵酷而且粉絲好多，原諒我孤陋寡聞」，原PO提問後，有網友找出該帳號於2010年10月申請加入，帳號所在地是英國，不僅沒發過文，ID也沒改過，「可能某個有知名度的人不想經營了，把發文全刪光但帳號留著」、「為什麼可以只用一個數字」。

網友透露，「IG的ID都是獨一無二的，像這種ID就很特別，曾遇過有人想要這種ID，會去跟帳號主商量，是不是可以轉賣」。還有網友發現另一個帳號「5」，逾32萬人追蹤；不一樣的是，「5」有發文，累積29篇。