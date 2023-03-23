「神鱒」卓奧特（Mike Trout）擔任本屆WBC美國隊隊長，成功率領球隊闖進冠軍賽的舞台，距離連霸只剩最後一場勝利，只是美國在冠軍賽交手日本武士隊陷入苦戰，卓奧特對陣天使隊友大谷翔平的經典時刻，以前者遭到三振做收，成為了最後一個出局數，無緣幫助美國實現衛冕夢想，23日卓奧特也在個人IG抒發心情。

WBC畫下句點後，兩人也將拋開在冠軍賽上的「恩怨」，重新回到主戰場大聯盟，共同帶領天使進入季後賽，不過擔任隊長的卓奧特，仍對美國在冠軍賽的失利進行反思。

「很難用言語形容過去這幾周以來對我的意義，我度過了一生當中最美好的時光，代表我所愛的國家參與我最熱愛的運動，我對自己胸前所繡上的美國隊感到自豪，也希望能夠展現出來，就算我將一切拋諸腦後，仍不足以拿下冠軍，但我願意再拚一次。」

卓奧特也向支持的球迷致上謝意：「我想向隊友、教練、我們的家人及全世界所有了不起的球迷，送上誠摯的感謝，你們的能量讓WBC成為我永遠珍惜的時刻，所以非常感謝你們，能更成為你們的隊長是我的榮幸。」