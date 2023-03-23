國民黨主席朱立倫昨（22）日在中常會上宣布，經過共同決定後，2024總統大選將採取徵召的方式。對此，國民黨立委李德維認為，新北市長侯友宜從去年九合一選舉輔選的成果以及目前的各項民調，都顯示他是目前國民黨的最強母雞。李德維強調，看不出來除了侯友宜以外，還有誰是更強母雞。

朱立倫昨表示，經徵詢縣市長、立法院黨團及黨內先進，對總統提名人選的共同意見，就是採取徵召方式產生，以團結勝選，避免爭議。朱立倫強調，黨有責任為主要候選人排除障礙，爭取更多支持。

對此，李德維今日接受《中評社》訪問時提到，從去年九合一選舉全台輔選的成果和目前各項民調，大家提到國民黨「最強母雞」時，想到的幾乎都是侯友宜。李德維直言，看不出來除了侯友宜之外，還有誰是更強母雞。

李德維認為國民黨徵召侯友宜的機率最大，因為2024年攸關兩岸和平與戰爭，國民黨絕對需要最強母雞以及最好的總教練和團隊。