宜蘭縣李姓男子在羅東鎮經營一家炸物店，並與外送平台合作簽約，但他利用消費者未取餐、外送平台會贈與餐費補償店家的機制，用自己與母親的手機訂購自家炸物店等13家業者的餐點，高達63筆、6.7萬元的爭議訂單，讓外送平台認為有詐欺餐點費用嫌疑，李男最後向外送平台支付4.9萬元損失，獲檢方緩起訴處分。

李姓男子所加盟經營的炸物店，與外送平台foodpanda合作簽約，當消費者選擇現金付款，可是外送員連繫不上消費者，無法取得貨款時，該筆餐點費用由外送平台以贈與餐費方式補償店家。

前年8月到去年3月間，李男用自己與母親的門號註冊外送平台店員，以選擇貨到付款方式，訂購自家炸物店等13家餐廳的餐點，但外送員送餐時，不是聯繫不上，就是地址錯誤，共計產生63筆爭議訂單，訂單總金額達6.7萬餘元。

外送平台檢視爭議訂單時，發現部分訂單的註冊電話，就是李男經營的炸物店聯絡電話，並比對出63筆爭議訂單，顯然不是合理的棄單數量，因此認為李男有詐欺餐點費用嫌疑，委由法務報警。

宜蘭地檢署偵查時，李男對犯行坦承不諱，檢方考量李男一時失慮且無前科、犯罪情節尚屬輕微，以及犯後坦承犯行、與外送平台業者達成和解，檢方緩起訴處分，李男必須在臉書社團中，公開緩起訴處分書並提醒切勿以身試法，刊登滿1個月後才能撤除。